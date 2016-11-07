Кабмін ще не отримав заяву на звільнення від голови Одеської ОДА М.Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. До Кабінету міністрів ще не надходила заява від голови Одеської обласної державної адміністрації на звільнення з посади. Про це повідомив у коментарі УНН повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Дмитро Столярчук.
"Документи з заявою про відставку ще не надійшли до Кабінету міністрів", - зазначив Д.Столярчук.
За його словами, Кабінет Міністрів готовий дати погодження, якщо заява від М.Саакашвілі надійде.
"Проте рішення про звільнення з посади голови обласної державної адміністрації є прерогативою Президента", - підсумував він.
Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, Міхеіл Саакашвілі заявив, що йде у відставку з посади глави Одеської ОДА.
Як повідомляв УНН, за інформацією джерел УНН близьких до Адміністрації Президента, серед тих, хто може бути призначений на посаду глави Одеської обласної державної адміністрації, називають прізвище нардепа, першого заступника глави фракції БПП Ігоря Коненка.