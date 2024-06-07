Кабмин разрешил бронировать до 100% работников энергетики и оборонки

Предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Соответствующие изменения Кабинет министров внес в постановление №76, говорится в сообщении пресс службы Министерства экономики, передает УНН.

детали

Правительство усовершенствовало условия бронирования для предприятий, работающих на нужды обороны, а также предприятий сферы энергетики. Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников заявил заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

Фоменко подчеркнул, что таким образом предприятия, которые производят вооружение и работают на нужды ВСУ, смогут лучше планировать свою работу и эффективно работать на усиление обороноспособности, а энергетики – обеспечивать людей теплом и электроэнергией.

Кроме того, мы увеличиваем сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года, разрешаем бронировать военнообязанных независимо от возраста, воинского звания или ВОС, даже если она дефицитная. А также вводим электронное бронирование отметил замминистра.

90% спасателей и полицейских забронированы от мобилизации - Клименко