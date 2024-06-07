Кабмин разрешил бронировать до 100% работников энергетики и оборонки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
polshaПольша
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  110260 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  100809 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  103480 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  101366 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  83051 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  69626 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  74092 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  113935 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111617 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113770 просмотра

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Украина запускает инновационный инструмент "калькулятор фейков", который поможет гражданам отличать реальные новости от фейковых в рамках усилий по борьбе с дезинформацией и повышению медиаграмотности.

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Делегации Киева в Париж провели переговоры о восстановлении Украины и" решили, что будут созданы новые инструменты, чтобы сопровождать " этот процесс.

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Макрон и Зеленский подписали соглашения о критической инфраструктуре Украины на 200 миллионов евро

5 минисериалов с увлекательным сюжетом: что можно успеть посмотреть пока есть свет

Подборка мини-сериалов, предлагающих захватывающие приключения, комедии, детективы и захватывающие научно-фантастические боевики.

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"Это легитимное мероприятие": Макрон прокомментировал идею отправки инструкторов в Украину

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не считает обучение иностранными инструкторами на суверенной территории Украины солдат ВСУ за эскалацию конфликта с РФ.

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"Это легитимное мероприятие": Макрон прокомментировал идею отправки инструкторов в Украину

Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине

Франция предоставит Украине истребители Mirage 2000-5 и обучит украинских пилотов и механиков, но точное количество самолетов не разглашается, чтобы враги не смогли воспользоваться этой информацией.

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Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине

В Польше утонул 40-летний украинец

40-летний украинец утонул в водохранилище в Польше, о чем сообщила местная пожарная служба.

Криминал и ЧП •   •  6964 просмотра
В Польше утонул 40-летний украинец

Макрон примет участие в саммите мира и анонсировал визит в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое участие в мирном саммите в Швейцарии и объявил о планах посетить Украину, заявив, что саммит станет важным шагом на пути к построению долгосрочного мира.

политика •   •  8801 просмотра
Макрон примет участие в саммите мира и анонсировал визит в Украину

Беспилотники атаковали электрическую подстанцию в рф, питающую оккупированный Крым: что известно

Беспилотники атаковали электрическую подстанцию в Краснодарском крае россии, которая обеспечивает электроэнергией оккупированный Крым, повредив трансформатор и вызвав небольшой пожар, в то время как россия заявила, что нейтрализовала 6 беспилотников в этом районе.

Война •   •  9432 просмотра
Беспилотники атаковали электрическую подстанцию в рф, питающую оккупированный Крым: что известно

Оккупанты атаковали подстанцию на Херсонщине: без света осталось 7 населенных пунктов

В Херсонской области 7 населенных пунктов остались без электричества из-за атаки российского беспилотника на трансформаторную подстанцию в общине Белозерска.

Война •   •  10796 просмотра
Оккупанты атаковали подстанцию на Херсонщине: без света осталось 7 населенных пунктов