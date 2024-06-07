Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників енергетики та оборонки
Київ • УНН
Кабінет міністрів дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу та енергетики скорочувати до 100% своїх співробітників для забезпечення ефективного виробництва озброєнь і відновлення електромережевого комплексу для зміцнення обороноздатності України та забезпечення людей теплом і електроенергією.
Підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Відповідні зміни Кабінет міністрів вніс до постанови №76, йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства економіки, передає УНН.
Деталі
Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників
Фоменко наголосив, що таким чином підприємства, які виробляють озброєння та працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики – забезпечувати людей теплом та електроенергією.
Крім того, ми збільшуємо терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року, дозволяємо бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна. А також запроваджуємо електронне бронювання
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