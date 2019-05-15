Кабмин предлагает поднять ренту на радиочастоты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Правительство одобрило законопроект, по которому значительно повышается рентная плата за пользование радиочастотами, сообщает УНН.
Так, законопроектом предлагается увеличить с 1,2 до 2 коэффициент рентной платы для сотовой радиосвязи в диапазонах 791-821 МГц, 832-862 МГц, 880-915 МГц и 925-960 МГц.
Для частот в диапазоне 2300-2400 МГц, 2575-2610 МГц и 3400-3800 МГц предлагается поднять стоимость пользования с 45,83 до 3000 гривен.
Расчеты показывают, что такое повышение даст возможность государственному бюджету заработать дополнительно более 1300000000 гривен.
Как сообщал УНН, Нацсовет выставит на конкурс 16 свободных радиочастот .