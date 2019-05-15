Кабмин предлагает поднять ренту на радиочастоты

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 49502 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 74736 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 91028 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100549 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124150 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111911 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137970 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144691 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130161 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130215 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Правительство одобрило законопроект, по которому значительно повышается рентная плата за пользование радиочастотами, сообщает УНН.

Так, законопроектом предлагается увеличить с 1,2 до 2 коэффициент рентной платы для сотовой радиосвязи в диапазонах 791-821 МГц, 832-862 МГц, 880-915 МГц и 925-960 МГц.

Для частот в диапазоне 2300-2400 МГц, 2575-2610 МГц и 3400-3800 МГц предлагается поднять стоимость пользования с 45,83 до 3000 гривен.

Расчеты показывают, что такое повышение даст возможность государственному бюджету заработать дополнительно более 1300000000 гривен.

Как сообщал УНН, Нацсовет выставит на конкурс 16 свободных радиочастот .

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