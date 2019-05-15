Кабмін пропонує підняти ренту на радіочастоти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Уряд схвалив законопроект, за яким значно підвищується рентна плата за користування радіочастотами, повідомляє УНН.
Так, законопроектом пропонується збільшити з 1,2 до 2 коефіцієнт рентної плати для стільникового радіозв'язку в діапазонах 791-821 МГц, 832-862 МГц, 880-915 МГц і 925-960 МГц.
Для частот в діапазоні 2300-2400 МГц, 2575-2610 МГц і 3400-3800 МГц пропонується підняти вартість користування з 45,83 до 3 000 гривень.
Розрахунки показують, що таке підвищення дасть можливість державному бюджету заробити додатково понад 1,3 млрд гривень.
Як повідомляв УНН, Нацрада виставить на конкурс 16 вільних радіочастот.