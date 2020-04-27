Кабмин продлил возложение на Нафтогаз спецобязательств по продаже газа

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 22958 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 71381 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100380 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126806 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127810 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170336 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121370 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156013 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104908 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103055 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Кабмин продлил возложение на Нафтогаз спецобязательств по продаже газа

Кабмин продлил возложение на Нафтогаз спецобязательств по продаже газа

Киев  •  УНН

 • 9240 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в постановление и продолжил возложение на НАК "Нафтогаз" спецобязанностей по продаже газа для нужд населения и религиозных организаций до 1 июля 2020 года, для производителей тепловой энергии - до 1 мая 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства.

Так, согласно внесенным изменениям в ранее принятое постановления о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, предусматриваются следующие обязательства на AT НАК "Нафтогаз Украины":

- до 1 июля 2020 года продавать природный газ поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей, религиозных организаций и государственного предприятия Украины "Международный детский центр "Артек".

- до 1 мая 2021 поставлять природный газ производителям тепловой энергии.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в апреле цена газа для населения снизилась на 15% и продолжит свое падение.

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