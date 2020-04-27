Кабмін продовжив покладання на Нафтогаз спецобов’язків з продажу газу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови та продовжив покладання на НАК "Нафтогаз" спецзобов'язань з продажу газу для потреб населення та релігійних організацій до 1 липня 2020 року, для виробників теплової енергії - до 1 травня 2021 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт уряду.
Так, відповідно до внесених змін до раніше ухваленої постанови про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, передбачаються наступні зобов’язання на AT НАК “Нафтогаз України”:
- до 1 липня 2020 року продавати природний газ постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів, релігійних організацій та державного підприємства України “Міжнародний дитячий центр “Артек”.
- до 1 травня 2021 року постачати природний газ виробникам теплової енергії.
Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що у квітні ціна газу для населення знизилась на 15% та продовжить своє падіння.