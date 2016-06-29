Кабмин назначил Ю.Бровченка заместителем главы Минэкономразвития
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Кабинет министров Украины назначил Юрия Бровченко заместителем министра экономического развития и торговли. Об этом говорится в правительственном распоряжении №442-р от 24 июня, передает УНН.
"Назначить Бровченко Юрия Петровича заместителем министра экономического развития и торговли Украины", - говорится в документе.
Ранее Ю.Бровченко возглавлял департамент экономики обороны и безопасности Министерства экономического развития и торговли.