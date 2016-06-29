Кабмін призначив Ю.Бровченка заступником голови Мінекономрозвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Кабінет міністрів України призначив Юрія Бровченка заступником міністра економічного розвитку і торгівлі. Про це йдеться в урядовому розпорядженні №442-р від 24 червня, передає УНН.
"Призначити Бровченка Юрія Петровича заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України", - йдеться у документі.
Раніше Ю.Бровченко очолював департамент економіки оборони та безпеки Міністерства економічного розвитку і торгівлі.