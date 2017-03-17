Кабмин назначил В.Пристайко первым заместителем главы МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины на своем заседании 16 марта назначил Вадима Пристайко первым заместителем министра иностранных дел Украины. Об этом написал на своем микроблоге в Twitter государственный секретарь МИД Андрей Заяц, передает УНН.
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"Правительство назначило Вадима Пристайко первым заместителем министра иностранных дел. Искренне радуемся и приветствуем", - написал он.
Напомним, Вадим Пристайко работал заместителем министра иностранных дел Украины - руководителем аппарата с 2014 года.
Он имеет дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный посланник второго класса.
Ранее первым заместителем министра иностранных дел Украины была Наталья Галибаренко. Впоследствии Президент назначил Н.Галибаренко послом Украины в Великобритании .