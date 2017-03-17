Кабмин назначил В.Пристайко первым заместителем главы МИД

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"Правительство назначило Вадима Пристайко первым заместителем министра иностранных дел. Искренне радуемся и приветствуем", - написал он.

Напомним, Вадим Пристайко работал заместителем министра иностранных дел Украины - руководителем аппарата с 2014 года.

Он имеет дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный посланник второго класса.

Ранее первым заместителем министра иностранных дел Украины была Наталья Галибаренко. Впоследствии Президент назначил Н.Галибаренко послом Украины в Великобритании .