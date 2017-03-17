Кабмін призначив В.Пристайка першим заступником голови МЗС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Кабінет міністрів України на своєму засіданні 16 березня призначив Вадима Пристайка першим заступником міністра закордонних справ України. Про це написав на своєму мікроблозі у Twitter державний секретар МЗС Андрій Заяць, передає УНН.

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"Уряд призначив Вадима Пристайка першим заступником міністра закордонних справ. Щиро радіємо і вітаємо", - написав він.

Нагадаємо, Вадим Пристайк працював заступником міністра закордонних справ України – керівником апарату з 2014 року.

Він має дипломатичний ранг – надзвичайний і повноважний посланник другого класу.

Раніше першим заступником міністра закордонних справ України була Наталія Галібаренко. Згодом Президент призначив Н.Галібаренко послом України у Великій Британії.

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