Кабмін призначив В.Пристайка першим заступником голови МЗС

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"Уряд призначив Вадима Пристайка першим заступником міністра закордонних справ. Щиро радіємо і вітаємо", - написав він.

Нагадаємо, Вадим Пристайк працював заступником міністра закордонних справ України – керівником апарату з 2014 року.

Він має дипломатичний ранг – надзвичайний і повноважний посланник другого класу.

Раніше першим заступником міністра закордонних справ України була Наталія Галібаренко. Згодом Президент призначив Н.Галібаренко послом України у Великій Британії.