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Кабмин ослабил контроль за опасными предприятиями

Кабмин ослабил контроль за опасными предприятиями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Кабмин увеличил промежутки между плановыми проверками предприятий с высокой и средней степенью риска производства особо опасных химических веществ или обращение с опасными отходами, передает УНН со ссылкой на соответствующее постановление №937.

Согласно постановлению, до сих пор предприятия с высокой степенью риска производства особо опасных химических веществ и предприятия, которые занимаются обращением с опасными отходами планово проверялись раз в год. С момента принятия постановления плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в два года.

Председатель Ассоциации утилизаторов опасных отходов Кирилл Косоуров убежден, что такое решение Кабмина только ухудшит ситуацию в сфере обращения с опасными отходами.

"Это какие-то опасные игры с опасными отходами. Почти каждый день мы видим случаи злоупотребления в сфере обращения с опасными отходами, которые имеют большие масштабы и последствия. А это решение Кабмина просто какой-то популизм для предпринимателей, нечто вроде "работайте так и дальше - все так хорошо", но значительная часть предпринимателей злоупотребляет этим," - сказал он.

Напомним, по оценкам экспертов, 90% предприятий на этом рынке не соответствуют технологическим требованиям.

В Ассоциации обращения с опасными отходами выступили с инициативой запретить деятельность компаний, которые занимаются исключительно посредничеством и оставить только реальных утилизаторов токсичных отходов.

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