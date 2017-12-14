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Кабмін послабив контроль за небезпечними підприємствами

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Кабмін збільшив проміжки між плановими перевірками підприємств з високим і середнім ступенем ризику виробництва особливо небезпечних хімічних речовин або поводження з небезпечними відходами, передає УНН з посиланням на відповідну постанову №937

Згідно постанови, донині підприємства з високим ступенем ризику виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та підприємства, які займаються поводженням з небезпечними відходами планово перевірялися раз на рік. З часу прийняття постанови планові перевірки проводитимуться не частіше одного разу на два роки.

Голова Асоціації утилізаторів небезпечних відходів Кирило Косоуров переконаний, що таке рішення Кабміну лише погіршить ситуацію у сфері поводження з небезпечними відходами.

“Це якісь небезпечні ігри з небезпечними відходами. Майже щодня ми бачимо випадки зловживання у сфері поводження з небезпечними відходами, які мають великі масштаби і наслідки. А це рішення Кабміну просто якийсь популізм для підприємців, щось на кшталт "працюйте так і далі — все так добре", але ж значна частина підприємців зловживає цим”, — сказав він.

Нагадаємо, за оцінками експертів, 90% підприємств на цьому ринку не відповідають технологічним вимогам.

В Асоціації поводження з небезпечними відходами виступили із ініціативою заборонити діяльність компаній, які займаються виключно посередництвом і залишити лише реальних утилізаторів токсичних відходів.

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