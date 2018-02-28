Кабмин пообещал "десятки и сотни тысяч" премий за выявление воров госсредств на дорогах

"Подчеркиваю, что всех правоохранителей, кто будет находить тех, кто ворует на дорогах, лично правительство, я, как Премьер-министр, будем премировать серьезными материальными поощрениями - десятками тысяч, а может и сотнями тысяч. Пожалуйста, занимайтесь, правоохранители", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНН, в 2018 году на ремонт дорог в Украине направят 6,6 млрд гривен.