Кабмин пообещал "десятки и сотни тысяч" премий за выявление воров госсредств на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Кабинет министров Украины планирует разработать механизм премирования правоохранителей за выявление хищения государственных средств при строительстве дорог. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Подчеркиваю, что всех правоохранителей, кто будет находить тех, кто ворует на дорогах, лично правительство, я, как Премьер-министр, будем премировать серьезными материальными поощрениями - десятками тысяч, а может и сотнями тысяч. Пожалуйста, занимайтесь, правоохранители", - отметил глава правительства.
Как сообщал УНН, в 2018 году на ремонт дорог в Украине направят 6,6 млрд гривен.