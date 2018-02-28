Кабмін пообіцяв “десятки і сотні тисяч” премій за виявлення крадіїв держкоштів на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Кабінет міністрів України планує розробити механізм преміювання правоохоронців за виявлення розкрадання державних коштів при будівництві доріг. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Наголошую, що всіх тих правоохоронців, хто буде знаходити тих, хто краде на дорогах, особисто уряд, я, як Прем’єр-міністр, будемо преміювати серйозними матеріальними заохоченнями — десятками тисяч, а може і сотнями тисяч. Будь ласка, займайтеся, правоохоронці”, — зазначив глава уряду.
Як повідомляв УНН, у 2018 році на ремонт доріг в Україні направлять 6,6 млрд гривень.