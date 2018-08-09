Кабмин подаст кассацию на решение о возобновлении Бочковского в должности

"Министерство внутренних дел Украины, а также, согласно полученной информации, Министерство юстиции Украины, которое представляет интересы Кабинета Министров Украины, и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовят кассационные жалобы на решение Киевского апелляционного административного суда, который оставил в силе решение суда первой инстанции по возобновлению Сергея Бочковского на посту главы ГСЧС Украины ", - отметили в министерстве.



Напомним, Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Сергея Бочковского в должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Как сообщал УНН, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для возобновления Бочковского в должности.

7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности председателя ГСЧС.

Кабмин подал апелляцию на решение суда о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС.

Напомним, 25 марта 2015 во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий за 208 статье УК Украины (задержание на месте совершения преступления).