Кабмин подаст кассацию на решение о возобновлении Бочковского в должности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Кабинет министров Украины и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям готовят кассационные жалобы на решение суда первой и апелляционной инстанций о восстановлении Сергея Бочковского в должности Главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
"Министерство внутренних дел Украины, а также, согласно полученной информации, Министерство юстиции Украины, которое представляет интересы Кабинета Министров Украины, и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовят кассационные жалобы на решение Киевского апелляционного административного суда, который оставил в силе решение суда первой инстанции по возобновлению Сергея Бочковского на посту главы ГСЧС Украины ", - отметили в министерстве.
Напомним, Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Сергея Бочковского в должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщал УНН, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для возобновления Бочковского в должности.
7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности председателя ГСЧС.
Кабмин подал апелляцию на решение суда о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС.
Напомним, 25 марта 2015 во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий за 208 статье УК Украины (задержание на месте совершения преступления).