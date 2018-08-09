Кабмін подасть касацію на рішення про відновлення Бочковського на посаді
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кабінет міністрів України та Державна служба з надзвичайних ситуацій готують касаційні скарги на рішення суду першої та апеляційної інстанцій про відновлення Сергія Бочковського на посаді Голови Держслужби з надзвичайних ситуацій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.
"Міністерство внутрішніх справ України, а також, відповідно до отриманої інформації, Міністерство юстиції України, яке представляє інтереси Кабінету Міністрів України, та Державна служба України із надзвичайних ситуацій готують касаційні скарги на рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який залишив чинним рішення суду першої інстанції щодо поновлення Сергія Бочковського на посаді голови ДСНС України", - зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, Київський апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про поновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляв УНН, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не бачить підстав для поновлення Бочковського на посаді.
7 травня Бочковський подав заяву до Мін’юсту про примусове поновлення на посаді голови ДСНС.
Кабмін подав апеляцію на рішення суду про відновлення Бочковського на посаді голови ДСНС.
Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).