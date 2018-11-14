Кабмин планирует утвердить дополнительные правила по эвакуации автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует утвердить Порядок временного задержания инспекторами по парковке транспортных средств и их хранению. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.
Как отмечается в повестке дня заседания, об этом проекте документа будет докладывать членам правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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К тому же, глава МВД представит Положение о единой информационной системе МВД и перечне ее приоритетных информационных ресурсов и Порядок внесения сведений о надлежащем пользователе транспортного средства в Единый государственный реестр транспортных средств.
Планируется также утвердить порядок по предоставлению бесплатной информации, в том числе через Интернет, об административном правонарушении в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированном в автоматическом режиме, а также о нарушении правил остановки, стоянки, парковки, зафиксированных видеофиксацией.
На сегодняшнем заседании правительства должны выделить одноразовую помощь семьям погибших в АТО и лицам с инвалидностью.
Правительство также собирается сегодня определить советника для подготовкие к приватизации пакета акций ЧАО "Президент-Отель" в 100 процентов уставного капитала общества и источников оплаты его услуг.
Планируется утвердить дополнительный перечень боеприпасов, подлежащих утилизации.
Напомним, во время предыдущего заседания Кабмин создал Фонд развития инноваций. Отмечалось, что в бюджете на этот год предусмотрено на его работу 50 млн грн. За эти средства планировалось профинансировать до 80 украинских стартапов.