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Кабмін сьогодні планує створити Фонд розвитку інновацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує розглянути проект розпорядження про створення Фонду розвитку інновацій. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.

Відповідно до документу, про фонд урядовцям сьогодні розповість перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова.

Уряд планує схвалити проекти указів Президента про надання гуманітарної допомоги Ємену, Судану та Конго, а також склад делегації для участі в переговорах з Туреччиною стосовно укладання угоди про соціальне забезпечення.

На уряді очікується затвердження Порядку проведення обовʼязкової евакуації окремих категорій населення в разі введення правового режиму воєнного стану.

Планується сьогодні внести зміни до Комплексної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій та схвалити проект документа про встановлення переліку держав з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією.

Окрім того, уряд збирається схвалити Концепцію створення загальнодержавної автоматизованої системи „Відкрите довкілля” та розглянути багато інших питань.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін затвердив Воєнно-медичну доктрину, у якій закріплено перехід на медстандарти НАТО.

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