Кабмін схвалив Воєнно-медичну доктрину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Воєнно-медичну доктрину. Таке рішення було сьогодні ухвалено на засіданні уряду без обговорення, передає УНН.
Зокрема, доктина передбачає єдині організаційні вимоги для медичного забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань.
Також вона покликана покращити медзабезпечення серед військових.
Доктрина заснована на тому, що система охорони здоров'я військових повинна відповідати стандартам НАТО, окрім безпосередньо питання організації меддопомоги військовослужбовцям, документ регулює сферу підготовки кадрів та наукових розробок щодо медичного забезпечення.
Додамо, про розробку Воєнно-медичної доктрини говорили ще у 2015 році. Тоді відбулися відповідні парламентські слухання, де Міноборони представляло проект доктрини, розроблений на виконання указу Президента від 14 листопада 2014 року №880. В учасників слухань були зауваження до проекту. Зокрема, вони стосувалися повноти та змісту документа. Також у постанові вказано, що за умови існування в Україні чіткої єдиної системи щодо збереження життя і здоров'я людей втрати з початку бойових дій у 2014 році можна було значно мінімізувати. Так, за підсумками тодішніх слухань було рекомендовано доопрацювати проект Воєнно-медичної доктрини.