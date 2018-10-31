Кабмин одобрил Военно-медицинскую доктрину

В частности, доктина предусматривает единые организационные требования для медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Также она призвана улучшить медобеспечение среди военных.

Доктрина основана на том, что система охраны здоровья военнослужащих должна соответствовать стандартам НАТО, кроме непосредственно вопросов организации медпомощи военнослужащим, документ регулирует сферу подготовки кадров и научных разработок относительно медицинского обеспечения.

Добавим, о разработке Военно-медицинской доктрины говорили еще в 2015 году. Тогда состоялись соответствующие парламентские слушания, где Минобороны представляло проект доктрины, разработанный во исполнение указа Президента от 14 ноября 2014 №880. У участников слушаний были замечания к проекту. В частности, они касались полноты и содержания документа. Также в постановлении указано, что при условии существования в Украине четкой единой системы по сохранению жизни и здоровья людей потери с начала боевых действий в 2014 году можно было значительно минимизировать. Так, по итогам тогдашних слушаний было рекомендовано доработать проект Военно-медицинской доктрины.