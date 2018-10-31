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Кабмін сьогодні планує затвердити Воєнно-медичну доктрину України

Кабмін сьогодні планує затвердити Воєнно-медичну доктрину України

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні на своєму засіданні планує затвердити Воєнно-медичну доктрину України. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.

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Як ідеться у порядку денному засідання, уряд також збирається ухвалити проект постанови про Порядок проведення оборонного огляду Міністерством оборони та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері управління зоною відчуження.

Розглядатиметься сьогодні й фінансовий план Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" на 2019 рік та фінплан Державного підприємства обслуговування повітряного руху України на 2019 рік.

Урядовці планують погодити відчуження основних фондів публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та розглянути багато інших питань.

Додамо, про розробку Воєнно-медичної доктрини говорили ще у 2015 році. Тоді відбулися відповідні парламентські слухання, де Міноборони представляло проект доктрини, розроблений на виконання указу Президента від 14 листопада 2014 року №880. В учасників слухань були зауваження до проекту. Зокрема, вони стосувалися повноти та змісту документа. Також у постанові вказано, що за умови існування в Україні чіткої єдиної системи щодо збереження життя і здоров'я людей втрати з початку бойових дій у 2014 році можна було значно мінімізувати. 

Тоді вказувалося, зокрема, що "на серпень 2014 року, на четвертому місяці проведення АТО, в Україні не було навіть офіційно зареєстрованого складу індивідуальної військової медичної аптечки. Її вміст був визначений наприкінці серпня 2014 року, а приведений у відповідність до стандартів НАТО - наприкінці січня 2015 року". "Лише за сприяння волонтерів значна частина військовослужбовців та добровольців була забезпечена індивідуальними аптечками зразка військ НАТО та іншими сучасними засобами надання першої медичної допомоги", - відзначалося у постанові, яка чинна і на сьогодні.

Так, у 2015 році було рекомендовано доопрацювати проект Воєнно-медичної доктрини.

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