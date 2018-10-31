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Кабмин сегодня планирует утвердить Военно-медицинскую доктрину Украины

Кабмин сегодня планирует утвердить Военно-медицинскую доктрину Украины

Киев  •  УНН

 • 17251 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня на своем заседании планирует утвердить Военно-медицинскую доктрину Украины. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.

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Как говорится в повестке дня заседания, правительство также собирается принять проект постановления о Порядке проведения оборонного обзора Министерством обороны и Порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития электронного управления в сфере управления зоной отчуждения.

Будет рассматриваться сегодня и финансовый план Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" на 2019 год и финплан Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины на 2019 год.

Члены правительства планируют согласовать отчуждение основных фондов публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и рассмотреть многие другие вопросы.

Добавим, о разработке Военно-медицинской доктрины говорили еще в 2015 году. Тогда состоялись соответствующие парламентские слушания, где Минобороны представляло проект доктрины, разработанный во исполнение указа Президента от 14 ноября 2014 года №880. У участников слушаний были замечания к проекту. В частности, они касались полноты и содержания документа. Также в постановлении указано, что при условии существования в Украине четкой единой системы по сохранению жизни и здоровья людей потери с начала боевых действий в 2014 году можно было значительно минимизировать.

Тогда указывалось, в частности, что "на август 2014 года, на четвертом месяце проведения АТО, в Украине не было даже официально зарегистрированного состав индивидуальной военной медицинской аптечки. Ее содержание было определено в конце августа 2014 года, а приведено в соответствие со стандартами НАТО - в конце января 2015 года". "Только при содействии волонтеров значительная часть военнослужащих и добровольцев была обеспечена индивидуальными аптечками образца войск НАТО и другими современными средствами оказания первой медицинской помощи", - отмечалось в постановлении, которая действует и сегодня.

Так, в 2015 году было рекомендовано доработать проект Военно-медицинской доктрины.

Украинские Национальные Новости

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