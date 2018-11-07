Кабмин сегодня планирует создать Фонд развития инноваций

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107483 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115016 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153055 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146801 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137549 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128732 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172860 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118115 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145417 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Кабмин сегодня планирует создать Фонд развития инноваций

Кабмин сегодня планирует создать Фонд развития инноваций

Киев  •  УНН

 • 8209 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует рассмотреть проект распоряжения о создании Фонда развития инноваций. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.

Согласно документу, о фонде чиновникам сегодня расскажет первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

Правительство планирует одобрить проекты указов Президента о предоставлении гуманитарной помощи Йемену, Судану и Конго, а также состав делегации для участия в переговорах с Турцией по заключению соглашения о социальном обеспечении.

На правительстве ожидается утверждении Порядка проведения обязательной эвакуации отдельных категорий населения в случае введения правового режима военного положения.

Планируется сегодня внести изменения в Комплексную программу повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций и одобрить проект документа об установлении перечня государств с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуации безопасности.

Кроме того, правительство собирается одобрить Концепцию создания общегосударственной автоматизированной системы “Открытое окружающей среды” и рассмотреть многие другие вопросы.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин утвердил Военно-медицинскую доктрину, в которой закреплен переход на медстандарты НАТО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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