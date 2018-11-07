Кабмин сегодня планирует создать Фонд развития инноваций
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует рассмотреть проект распоряжения о создании Фонда развития инноваций. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.
Согласно документу, о фонде чиновникам сегодня расскажет первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.
Правительство планирует одобрить проекты указов Президента о предоставлении гуманитарной помощи Йемену, Судану и Конго, а также состав делегации для участия в переговорах с Турцией по заключению соглашения о социальном обеспечении.
На правительстве ожидается утверждении Порядка проведения обязательной эвакуации отдельных категорий населения в случае введения правового режима военного положения.
Планируется сегодня внести изменения в Комплексную программу повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций и одобрить проект документа об установлении перечня государств с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуации безопасности.
Кроме того, правительство собирается одобрить Концепцию создания общегосударственной автоматизированной системы “Открытое окружающей среды” и рассмотреть многие другие вопросы.
Напомним, на прошлой неделе Кабмин утвердил Военно-медицинскую доктрину, в которой закреплен переход на медстандарты НАТО.