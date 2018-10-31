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У Воєнно-медичній доктрині закріпили перехід на медстандарти НАТО

У Воєнно-медичній доктрині закріпили перехід на медстандарти НАТО

Київ • УНН

 • 14068 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Воєнно-медична доктрина України передбачає впровадження міжнародних стандартів, принципів та політики медичного забезпечення військ НАТО. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони України, передає УНН.

"Буде забезпечено впровадження міжнародних стандартів, принципів та політики медичного забезпечення військ НАТО шляхом врахування їхніх вимог у національному законодавстві з питань охорони здоров’я військовослужбовців", - розповіли у відомстві.

Як зазначили у Міноборони, рішення уряду, яким було затверджено Воєнно-медичну доктрину, дозволить об’єднати зусилля військової та цивільної охорони здоров’я для поліпшення медзабезпечення захисників, які відстоюють територіальну цілісність держави.

Доктрина визначає, що держава забезпечує на потреби медслужб і цивільної охорони здоров’я необхідний перелік та кількість вітчизняного медичного обладнання, майна і техніки, лікарських та профілактичних засобів, створення і утримання стратегічного запасу.

Крім того, за даними відомства, з прийняттям Воєнно-медичної доктрини будуть запроваджені єдині підходи до організації надання медичної допомоги військовослужбовцям, їх лікування та реабілітації.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України сьогодні, 31 жовтня, затвердив Воєнно-медичну доктрину.

Додамо, про розробку Воєнно-медичної доктрини говорили ще у 2015 році. Тоді відбулися відповідні парламентські слухання, де Міноборони представляло проект доктрини, розроблений на виконання указу Президента від 14 листопада 2014 року №880. В учасників слухань були зауваження до проекту. Зокрема, вони стосувалися повноти та змісту документа. Також у постанові вказано, що за умови існування в Україні чіткої єдиної системи щодо збереження життя і здоров'я людей втрати з початку бойових дій у 2014 році можна було значно мінімізувати. Так, за підсумками тодішніх слухань було рекомендовано доопрацювати проект Воєнно-медичної доктрини.

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