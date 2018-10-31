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В Военно-медицинской доктрине закрепили переход на медстандарты НАТО

Киев  •  УНН

 • 14065 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Военно-медицинская доктрина Украины предусматривает внедрение международных стандартов, принципов и политики медицинского обеспечения войск НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Будет обеспечено внедрение международных стандартов, принципов и политики медицинского обеспечения войск НАТО путем учета их требований в национальном законодательстве по вопросам охраны здоровья военнослужащих", - рассказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, решение правительства, которым было утверждено Военно-медицинскую доктрину, позволит объединить усилия военного и гражданского здравоохранения для улучшения медобеспечения защитников, которые отстаивают территориальную целостность государства.

Доктрина определяет, что государство обеспечивает на нужды медслужб и гражданского здравоохранения необходимый перечень и количество отечественного медицинского оборудования, имущества и техники, лекарственных и профилактических средств, создание и содержание стратегического запаса.

Кроме того, по данным ведомства, с принятием Военно-медицинской доктрины будут введены единые подходы к организации оказания медицинской помощи военнослужащим, их лечению и реабилитации.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины сегодня, 31 октября, утвердил Военно-медицинскую доктрину.

Добавим, о разработке Военно-медицинской доктрины говорили еще в 2015 году. Тогда состоялись соответствующие парламентские слушания, где Минобороны представляло проект доктрины, разработанный во исполнение указа Президента от 14 ноября 2014 года №880. У участников слушаний были замечания к проекту. В частности, они касались полноты и содержания документа. Также в постановлении указано, что при условии существования в Украине четкой единой системы по сохранению жизни и здоровья людей потери с начала боевых действий в 2014 году можно было значительно минимизировать. Так, по итогам тогдашних слушаний было рекомендовано доработать проект Военно-медицинской доктрины.

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