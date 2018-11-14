Кабмін планує затвердити додаткові правила щодо евакуації автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує затвердити Порядок тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їхнього зберігання. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.
Як зазначається у порядку денному засідання, про цей проект документу доповідатиме членам уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
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До того ж, голова МВС представить Положення про єдину інформаційну систему МВС та перелік її пріоритетних інформаційних ресурсів та Порядок внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
Планується також затвердити порядок з надання безплатної інформації, у тому числі через Інтернет, про адмінправопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, а також про порушення правил зупинки, стоянки, паркування, зафіксованих відеофіксацією.
На сьогоднішньому засіданні уряду повинні виділити одноразову допомогу членам сімей загиблих в АТО та особам з інвалідністю.
Уряд також збирається сьогодні визначити радника для підготовки до приватизації пакета акцій ПрАТ "Президент-Готель" у 100 відсотків статутного капіталу товариства та джерел оплати його послуг.
Планується затвердити додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилізації.
Нагадаємо, під час попереднього засідання Кабмін створив Фонд розвитку інновацій. Зазначалося, що у бюджеті на цей рік передбачено на його роботу 50 млн грн. За ці кошти планувалося профінансувати до 80 українських стартапів.