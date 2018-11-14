Кабмін планує затвердити додаткові правила щодо евакуації автомобілів

ukru
Ексклюзив
11:21 • 1045 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 26092 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 33965 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 46360 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 68436 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 118437 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 223031 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 518718 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 478781 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 469140 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
8.8 м/с
53 %
753 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 126985 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 121749 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 113696 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 86577 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

05:57 • 67148 перегляди
Публікації
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 33972 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 118437 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 473363 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 554692 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 476842 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 18948 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 32596 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 181612 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 177683 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 177423 перегляди
Актуальне
Кабмін планує затвердити додаткові правила щодо евакуації автомобілів

Кабмін планує затвердити додаткові правила щодо евакуації автомобілів

Київ • УНН

 • 10705 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує затвердити Порядок тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їхнього зберігання. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.

Як зазначається у порядку денному засідання, про цей проект документу доповідатиме членам уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З 27 вересня в Україні діють нові правила парковки

До того ж, голова МВС представить Положення про єдину інформаційну систему МВС та перелік її пріоритетних інформаційних ресурсів та Порядок внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Планується також затвердити порядок з надання безплатної інформації, у тому числі через Інтернет, про адмінправопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, а також про порушення правил зупинки, стоянки, паркування, зафіксованих відеофіксацією.

На сьогоднішньому засіданні уряду повинні виділити одноразову допомогу членам сімей загиблих в АТО та особам з інвалідністю.

Уряд також збирається сьогодні визначити радника для підготовки до приватизації пакета акцій ПрАТ "Президент-Готель" у 100 відсотків статутного капіталу товариства та джерел оплати його послуг.

Планується затвердити додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилізації.

Нагадаємо, під час попереднього засідання Кабмін створив Фонд розвитку інновацій. Зазначалося, що у бюджеті на цей рік передбачено на його роботу 50 млн грн. За ці кошти планувалося профінансувати до 80 українських стартапів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,792.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.72
Золото
$3,061.90
Ethereum
$2,094.21