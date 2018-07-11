Кабмин планирует повысить стипендии для студентов технических вузов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Кабинет министров Украины планирует со следующего года повысить стипендии для студентов технических специальностей, а именно ИТ-сферы. Об этом сказал на заседании правительства первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"Со следующего года предлагаем другой ряд изменений: повышение стипендий для студентов технических специальностей, чтобы стимулировать подготовку работников промышленности, IT-сферы, ІТ-индустрии. Сейчас существует определенная нехватка квалифицированных специалистов", - сказал он.
Также Кубив сообщил, что сейчас идет работа над концепцией развития государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров не на год, а на три года.
Как сообщал УНН, Верховная Рада отказалась увеличивать размер именных стипендий парламента студентам вузов.