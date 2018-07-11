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Кабмін планує підвищити стипендії для студентів технічних вишів

Кабмін планує підвищити стипендії для студентів технічних вишів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Кабінет міністрів України планує з наступного року підвищити стипендії для студентів технічних спеціальностей, а саме ІТ-сфери. Про це сьогодні сказав на засіданні уряду перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.

"З наступного року пропонуємо іншу низку змін: підвищення стипендій для студентів технічних спеціальностей, щоб стимулювати підготовку працівників промисловості, IT-сфери, ІТ-індустрії. Наразі існує певна недостача кваліфікованих фахівців", - сказав він.

Також Кубів повідомив, наразі йде робота над концепцією розвитку державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів не на рік, а на три роки.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада відмовилася збільшувати розмір іменних стипендій парламенту студентам вишів.

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