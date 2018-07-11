Кабмін планує підвищити стипендії для студентів технічних вишів

"З наступного року пропонуємо іншу низку змін: підвищення стипендій для студентів технічних спеціальностей, щоб стимулювати підготовку працівників промисловості, IT-сфери, ІТ-індустрії. Наразі існує певна недостача кваліфікованих фахівців", - сказав він.

Також Кубів повідомив, наразі йде робота над концепцією розвитку державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів не на рік, а на три роки.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада відмовилася збільшувати розмір іменних стипендій парламенту студентам вишів.