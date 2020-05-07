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Кабмин поддержал инициативу Первой леди о присоединении Украины к программе гендерного равенства

Киев • УНН

 • 19577 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Кабинет министров Украины поддержал инициативу Первой леди Елены Зеленской о присоединении Украины к "Партнерству Биарриц", программы по установлению гендерного равенства между мужчинами и женщинами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Кабмин поддержал инициативу Первой леди о присоединении Украины к программе гендерного равенства

"Кабинет Министров Украины проголосовал за присоединение Украины к международному "Партнерству Биарриц" по установлению равенства женщин и мужчин. Присоединение инициировала первая леди Елена Зеленская во время выступления на третьем Украинском женском конгрессе в декабре прошлого года", - говорится в сообщении.

По словам Зеленской, это шаг на пути к созданию равных возможностей для всех украинцев.

Следовательно, Украина, как участница "Партнерства Биарриц" берет на себя обязательства в пяти сферах:
▪️ развитие безбарьерного публичного пространства, дружественного к семьям с детьми и маломобильных групп населения;
▪️ обучение принципам равенства женщин и мужчин;
▪️ предотвращение насилия;
▪️ уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин;
▪️ создание больших возможностей для мужчин заботиться о детях.

"Министр иностранных дел Украины в ближайшее время направит соответствующее письмо правительству в министерство Европы и иностранных дел Французской Республики с заявлением об участии Украины в "Партнерстве Биарриц", - добавили в ОП.

Добавим, "Партнерство Биарриц" было основано лидерами стран Группы семи (G7) на саммите в г. Биаррице (Франция) 25 августа 2019 года под председательством Президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Цель инициативы - усилить ответственность "Большой семерки" и консолидировать усилия других государств по достижению гендерного равенства.

Напомним, супруга Президента Украины Елена Зеленская инициировала "большой разговор с украинцами" о безбарьерности. Для этого необходимо пройти опрос из 7 вопросов.

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