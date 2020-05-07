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Кабмін підтримав ініціативу Першої леді щодо приєднання України до програми гендерної рівності

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Першої леді Олени Зеленської щодо приєднання України до "Партнерства Біарріц", програми зі встановлення гендерної рівності між чоловіками та жінками. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Кабмін підтримав ініціативу Першої леді щодо приєднання України до програми гендерної рівності

"Кабінет Міністрів України проголосував за приєднання України до міжнародного "Партнерства Біарріц" зі встановлення рівності жінок і чоловіків. Приєднання ініціювала перша леді Олена Зеленська під час виступу на третьому Українському жіночому конгресі у грудні минулого року", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленської, це крок на шляху до створення рівних можливостей для всіх українців.

Відтак, Україна, як учасниця "Партнерства Біарріц" бере на себе зобов’язання у п’яти сферах:
▪️ розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення;
▪️ навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків;
▪️ запобігання насильству;
▪️ зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків;
▪️ створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

"Міністр закордонних справ України найближчим часом скерує відповідний лист уряду до міністерства Європи та закордонних справ Французької Республіки із заявою щодо участі України у "Партнерстві Біарріц", - додали в ОП.

Додамо, "Партнерство Біарріц" було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) на саміті в м. Біарріці (Франція) 25 серпня 2019 року під головуванням Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Мета ініціативи – посилити відповідальність "Великої сімки" та консолідувати зусилля інших держав щодо досягнення гендерної рівності.

Нагадаємо, дружина Президента України Олена Зеленська ініціювала "велику розмову з українцями" про безбар’єрність. Для цього необхідно пройти опитування з 7 запитань.

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