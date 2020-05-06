Перша леді ініціює "Велику розмову" з українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Дружина Президента України Олена Зеленська ініціювала велику розмову з українцями про безбар’єрність. Для цього необхідно пройти опитування з 7 запитань. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента та на саме опитування.
“Під час карантину мільйони людей отримали досвід повної або часткової ізоляції. Ми всі відчули бар’єри. По суті, навіть не усвідомлюючи цього, ми всі одночасно взяли участь у соціальному експерименті — як у нашому суспільстві, у наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями. Для більшості з нас це — не назавжди. Але поруч є люди, для яких ці бар’єри не зникнуть ніколи. Сотні тисяч українців постійно живуть за бар’єрами, які зараз відчули всі”, — зазначила Зеленська.
Так, метою проекту є зрозуміти, з якими саме бар’єрами найчастіше стикаються українці. Для цього на сайті bf.gov.ua стартувало всеукраїнське онлайн-опитування, яке триватиме два місяці. Опитувальник містить сім важливих запитань, що стосуються фізичних і психологічних бар’єрів, а також бар’єрів, пов’язаних з культурними та віковими особливостями.
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Зазначається, що саме відповіді українців допоможуть визначити, які саме бар’єри вони вважають найбільшими, а в подальшому — розробити план дій для їхнього усунення.
“Будь-які бар’єри можна прибрати або зсунути, але спочатку їх треба усвідомити”, — вважає дружина Президента.
Додамо, що опитування розроблено в інтерактивній формі, там також можна вказати власний варіант відповіді. Опитувальник концентрує увагу на тому, що для українців є бар’єри і які обмеження вони відчули в період карантину.
Партнерами проекту виступили Міністерство цифрової трансформації та Міністерство соціальної політики України.
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