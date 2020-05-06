Перша леді ініціює "Велику розмову" з українцями

“Під час карантину мільйони людей отримали досвід повної або часткової ізоляції. Ми всі відчули бар’єри. По суті, навіть не усвідомлюючи цього, ми всі одночасно взяли участь у соціальному експерименті — як у нашому суспільстві, у наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями. Для більшості з нас це — не назавжди. Але поруч є люди, для яких ці бар’єри не зникнуть ніколи. Сотні тисяч українців постійно живуть за бар’єрами, які зараз відчули всі”, — зазначила Зеленська.

Так, метою проекту є зрозуміти, з якими саме бар’єрами найчастіше стикаються українці. Для цього на сайті bf.gov.ua стартувало всеукраїнське онлайн-опитування, яке триватиме два місяці. Опитувальник містить сім важливих запитань, що стосуються фізичних і психологічних бар’єрів, а також бар’єрів, пов’язаних з культурними та віковими особливостями.

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Зазначається, що саме відповіді українців допоможуть визначити, які саме бар’єри вони вважають найбільшими, а в подальшому — розробити план дій для їхнього усунення.

“Будь-які бар’єри можна прибрати або зсунути, але спочатку їх треба усвідомити”, — вважає дружина Президента.

Додамо, що опитування розроблено в інтерактивній формі, там також можна вказати власний варіант відповіді. Опитувальник концентрує увагу на тому, що для українців є бар’єри і які обмеження вони відчули в період карантину.

Партнерами проекту виступили Міністерство цифрової трансформації та Міністерство соціальної політики України.

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