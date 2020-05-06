Первая леди инициирует "Большой разговор" с украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Супруга Президента Украины Елена Зеленская инициировала большой разговор с украинцами о безбарьерности. Для этого необходимо пройти опрос из 7 вопросов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента и на сам опрос.
"Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все почувствовали барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте - как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями. Для большинства из нас это - не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда. Сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас почувствовали все", - отметила Зеленская.
Так, целью проекта является понять, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются украинцы. Для этого на сайте bf.gov.ua стартовал всеукраинский онлайн-опрос, который продлится два месяца. Опросник содержит семь важных вопросов, касающихся физических и психологических барьеров, а также барьеров, связанных с культурными и возрастными особенностями.
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Отмечается, что именно ответы украинцев помогут определить, какие именно барьеры они считают наиболее существенными, а в дальнейшем - разработать план действий для их устранения.
"Любые барьеры можно убрать или сдвинуть, но сначала их надо осознать", - считает супруга Президента.
Добавим, что опрос разработан в интерактивной форме, там можно указать собственный вариант ответа. Опросник концентрирует внимание на том, чем для украинцев является барьеры и ограничения, которые они почувствовали в период карантина.
Партнерами проекта выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики Украины.
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