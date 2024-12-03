Кабинет министров переименовал Министерство реинтеграции в Министерство национального единства - Шмыгаль

Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины, которое должен возглавить Алексей Чернышов, которого сегодня Верховная Рада назначила на эту должность. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

С первого дня российского вторжения единство было нашим главным оружием. Единство внутри страны, единство с нашими партнерами, единство украинцев по всему миру. Сегодня Верховная Рада назначила на должность вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышова. Правительство со своей стороны приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины - написал Шмыгаль.

По его словам, это институциональное усиление поможет сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции, а создание министерства также будет способствовать формированию стратегии по возвращению украинцев жить и работать в Украине.

"Новый вице-премьер-министр уже в ближайшее время должен представить четкий план развития министерства, команду и основные KPI", - добавил Шмыгаль.

Дополнение

6 сентября 2024 года Кабинет министров назначил Анатолия Стельмаха временно исполняющим обязанности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины после того, как Верховная Рада со второй попытки поддержала заявление Ирины Верещук об увольнении с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, которую она занимала с 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук на должность заместителя руководителя Офиса президента.

Напомним

Верховная Рада назначила главу НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства.