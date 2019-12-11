Кабмин передает для ОГА полномочия по управлению техникумами и колледжами

"После одесской трагедии Кабмин передает полномочия по управлению учебными заведениями I и II уровня аккредитации обладминистрациям", - написал Гончаренко.

Добавим, в I уровня аккредитации относятся техникумы и училища, а ко II уровня аккредитации - колледжи.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

Как сообщалось ранее, по делу о пожаре в одесском колледже 11 декабря опознано еще одну жертву.

Также ранее Кабмин выделил на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже почти 4 млн грн.