Пожежа в одеському коледжі: визначена ще одна жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Упізнано ще одну жертву пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це повідомила під час сесії міськради в середу віце-мер Світлана Бедрега, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні йдуть складні процедури упізнання тіл, дуже складно. За окремими тілами, які знайдені, ще проходить процедура ДНК, без цього родичі загиблих не погоджуються навіть на поховання. За оперативною інформацією, Третьякова Наталя - впізнали родичі, завтра поховання на єврейському кладовищі", - сказала Бедрега.
Згідно з опублікованими списками зниклих під час пожежі, Третьякова - завідуюча відділенням коледжу, викладач.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня в 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежа була локалізована на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС було врятовано і евакуйовано 40 людей. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обвалення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
На даний момент відомо про 12 загиблих. Першою з підтверджених загиблих є студентка, тіло другого загиблого людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла.
Також одна людина - рятувальник - помер в лікарні.
8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла - одне в 00:35, інше - в 5:15.
Станом на ранок 11 грудня тіла п'яти осіб, знайдених під завалами в одеському коледжі після пожежі, не були ідентифіковані.