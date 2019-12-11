Пожар в одесском колледже: определена еще одна жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Опознана еще одна жертва пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщила во время сессии горсовета в среду вице-мэр Светлана Бедрега, передает корреспондент УНН.
"Сегодня идут процедуры опознания тел, очень сложно. По отдельным телам, которые найдены, еще проходит процедура ДНК, без этого родственники погибших не соглашаются даже на похороны. По оперативной информации, Третьякова Наталья - опознали родственники, завтра похороны на еврейском кладбище", - сказала Бедрега.
Согласно опубликованным спискам пропавших во время пожара, Третьякова - заведующая отделением колледжа, преподаватель.
Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС были спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
На данный момент известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела.
Также один человек - спасатель - скончался в больнице.
8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела - одно в 00:35, другое - в 5:15.
По состоянию на утро 11 декабря тела пяти человек, найденных под завалами в одесском колледже после пожара, не были идентифицированы.