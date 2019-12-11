Кабмін виділив на ліквідацію наслідків пожежі в одеському коледжі майже 4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні виділив майже 4 млн грн на ліквідацію наслідків пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що сталася 4 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"11 грудня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні виділив майже 4 млн грн на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Ініціатива Уряду передбачає виділення по 200 тис. грн кожній з родин, чиї рідні загинули під час пожежі в Одеському коледжі та по 50 тис. грн травмованим під час пожежі. Іще 315 тис. грн будуть спрямовані на першочергові заходи з ліквідації наслідків пожежі. Загальна сума, яку Уряд планує виділити складає 3 млн 965 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, після схвалення на засіданні Уряду вказані кошти будуть спрямовані Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Одеській облдержадміністрації з резервного фонду Державного бюджету України.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м.
Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих була студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина — рятувальник — помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла — одне о 00:35, інше — о 5:15.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У справі вже є перші підозрювані.