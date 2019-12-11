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Кабмин выделил на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже почти 4 млн грн

Кабмин выделил на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже почти 4 млн грн

Киев  •  УНН

 • 14216 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании выделил почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Кабмина.

"11 декабря Кабинет Министров Украины на своем заседании выделил почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Инициатива правительства предусматривает выделение по 200 тыс. грн каждой из семей, чьи родные погибли во время пожара в одесском колледже и по 50 тыс. грн травмированным во время пожара. Еще 315 тыс. грн будут направлены на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара. Общая сумма, которую правительство планирует выделить составляет 3 млн 965 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, после одобрения на заседании Правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м.

Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших была студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек - спасатель - скончался в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела - одно в 00:35, другое - в 5:15.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. В деле уже есть первые подозреваемые.

Украинские Национальные Новости

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