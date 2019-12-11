Кабмін передає для ОДА повноваження з управління технікумами та коледжами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Після трагедії в Одеському коледжі Кабмін передає повноваження з управління закладів освіти I і II рівня акредитації обладміністраціям. Про це в Telegram написав нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Після одеської трагедії Кабмін передає повноваження з управління закладів освіти I і II рівня акредитації обладміністраціям", - написав Гончаренко.
Додамо, до I рівня акредитації відносяться технікуми та училища, а до II рівня акредитації - коледжі.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Як повідомлялося раніше, у справі про пожежу в одеському коледжі 11 грудня опізнано ще одну жертву.
Також раніше Кабмін виділив на ліквідацію наслідків пожежі в одеському коледжі майже 4 млн грн.