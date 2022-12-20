Кабмин передаст в регионы 14 млрд грн на компенсацию разницы в коммунальных тарифах

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок и условия предоставления в 2022 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой. Так, местным властям предоставят 14 млрд грн в виде субвенции. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

«Утвержден Порядок и условия предоставления в 2022 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой согласно Закону Украины «Об особенностях регулирования отношений на рынка природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего восстановления их функционирования», услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоснабжением (с использованием внутридомовых систем), услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу согласно Закону Украины «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения», - написал Мельничук.

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Детали

По его словам, предусмотрено распределение субвенции по регионам. Определен примерный договор об организации взаиморасчетов по погашению задолженности по разнице в тарифах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщал, что правительство сегодня утвердит порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепло и горячую воду.

«О чем идет речь? Правительство передает местным властям 14 млрд грн в виде субвенции. Это средства, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для людей остались сейчас без изменений, но при этом у предприятий теплоснабжения были средства для бесперебойной работы и ремонтов», - сказал Шмыгаль.

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