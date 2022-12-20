Кабмін передасть у регіони 14 млрд грн на компенсацію різниці в комунальних тарифах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок та умови надання у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Так, місцевій владі нададуть 14 млрд грн у вигляді субвенції. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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«Затверджено Порядок та умови надання у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», послуги з централізованого постачання холодної води та водопостачання (з використанням внутрішньо-будинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення», - написав Мельничук.
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Деталі
За його словами, передбачено розподіл субвенції за регіонами. Визначено Примірний договір про організацію взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомляв, що уряд сьогодні затвердить порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду.
«Про що йде мова? Уряд передає місцевій владі 14 млрд грн у вигляді субвенції. Це кошти, аби тарифи на тепло й гарячу воду для людей залишилися зараз без змін, але при цьому в підприємств теплопостачання були кошти для безперебійної роботи та ремонтів», - сказав Шмигаль.
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