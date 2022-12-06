Плату за електрику в умовах відключень будуть нараховувати інакше - регулятор

Деталі

За даними регулятора, для "унеможливлення проведення нарахувань за неспожиту побутовими споживачами електричну енергію постановою передбачено низку дій, які необхідно вжити операторами систем розподілу в аспекті захисту прав споживачів", а саме:



застосувати у разі відсутності фактичних показів лічильника понижуючого коефіцієнта споживання електричної енергії під час визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії індивідуальним побутовим споживачам у розрахунковому місяці;



повідомляти НКРЕКП до 25 календарного дня місяця, що настає за розрахунковим місяцем, щодо величини застосованого коефіцієнта зміни споживання електричної енергії під час розрахунку обсягів надходження в електричні мережі.



Доповнення

В уряді обіцяли, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні зростати не будуть.