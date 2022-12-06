Плату за електрику в умовах відключень будуть нараховувати інакше - регулятор
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Плату за електропостачання в умовах відключень та неможливості подати покази лічильника будуть нараховувати за зниженими коефіцієнтами у порівнянні з тими, що були раніше. Таку постанову ухвалила НКРЕКП, пише УНН.
Деталі
За даними регулятора, для "унеможливлення проведення нарахувань за неспожиту побутовими споживачами електричну енергію постановою передбачено низку дій, які необхідно вжити операторами систем розподілу в аспекті захисту прав споживачів", а саме:
-
- застосувати у разі відсутності фактичних показів лічильника понижуючого коефіцієнта споживання електричної енергії під час визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії індивідуальним побутовим споживачам у розрахунковому місяці;
-
- повідомляти НКРЕКП до 25 календарного дня місяця, що настає за розрахунковим місяцем, щодо величини застосованого коефіцієнта зміни споживання електричної енергії під час розрахунку обсягів надходження в електричні мережі.
-
Доповнення
В уряді обіцяли, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні зростати не будуть.