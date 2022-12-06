Плату за электричество в условиях отключений будут начислять иначе - регулятор

Детали

По данным регулятора, для "невозможности проведения начислений за неупотребленную бытовыми потребителями электрическую энергию постановлением предусмотрен ряд действий, которые необходимо предпринять операторами систем распределения в аспекте защиты прав потребителей", а именно:



применить при отсутствии фактических показаний счетчика понижающего коэффициента потребления электрической энергии при определении среднесуточного объема потребления электрической энергии индивидуальным бытовым потребителям в расчетном месяце;



сообщать НКРЭКУ до 25 календарного дня месяца, следующего за расчетным месяцем, о величине примененного коэффициента изменения потребления электрической энергии при расчете объемов поступления в электрические сети.



Дополнение

В правительстве обещали, что до конца отопительного сезона тарифы в Украине расти не будут.