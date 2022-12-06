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Плату за электричество в условиях отключений будут начислять иначе - регулятор

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Плату за электроснабжение в условиях отключений и невозможности представить показаний счетчика будут начислять по сниженным коэффициентам по сравнению с бывшими ранее. Такое постановление приняла НКРЭКУ, пишет УНН.

Детали

По данным регулятора, для "невозможности проведения начислений за неупотребленную бытовыми потребителями электрическую энергию постановлением предусмотрен ряд действий, которые необходимо предпринять операторами систем распределения в аспекте защиты прав потребителей", а именно:

  • применить при отсутствии фактических показаний счетчика понижающего коэффициента потребления электрической энергии при определении среднесуточного объема потребления электрической энергии индивидуальным бытовым потребителям в расчетном месяце;
  • сообщать НКРЭКУ до 25 календарного дня месяца, следующего за расчетным месяцем, о величине примененного коэффициента изменения потребления электрической энергии при расчете объемов поступления в электрические сети.

Дополнение

В правительстве обещали, что до конца отопительного сезона тарифы в Украине расти не будут.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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