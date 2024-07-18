Правительство поддержало законопроект, расширяющий основания для применения электрошокеров полицейскими. Добавлены три новых основания и запрет использования в определенных участках тела.
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который совершенствует вопрос о применении электрошокеров полицейскими. Документ в частности, предлагает расширить перечень оснований для применения электрошокеров. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый, передает УНН.
Кабинет Министров Украины одобрил разработанный МВД Украины проект Закона Украины "О внесении изменений в статью 45 Закона Украины „О Национальной полиции Украины" относительно совершенствования правовых оснований и особенностей применения специальных средств
Документом предлагается добавить в статью 45 (Применение специальных средств) в пункте 6 предлагается три основания для применения электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия:
В МВД напомнили, что сейчас в действующем законе есть только два основания для применения электрошокеров полицейскими:
Расширение законодательных оснований применения электрошокеров полицейскими обусловлено тем, что это специальное устройство при использовании в исключительных случаях позволяет существенно уменьшить риск травмирования правонарушителя или наступления летального исхода, в отличие от использования огнестрельного оружия
Также добавил, что проектом закона, в частности, предложено ввести запрет полицейским использовать электрошоковые устройства в участках головы, шеи и половых органов.
Наручники, электрошокеры, дроны, бронетехника, оружие: ВР планирует предоставить Нацгвардии дополнительные средства принуждения22 мая 2024, 15:50 • 26856 просмотров