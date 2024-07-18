Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который совершенствует вопрос о применении электрошокеров полицейскими. Документ в частности, предлагает расширить перечень оснований для применения электрошокеров. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый, передает УНН.

Кабинет Министров Украины одобрил разработанный МВД Украины проект Закона Украины "О внесении изменений в статью 45 Закона Украины „О Национальной полиции Украины" относительно совершенствования правовых оснований и особенностей применения специальных средств - написал Драпятый в Facebook.

Документом предлагается добавить в статью 45 (Применение специальных средств) в пункте 6 предлагается три основания для применения электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия:

при задержании лица, которое подозревается в совершении уголовного преступления и оказывает сопротивление или пытается убежать;

при задержании лица, оказывающего физическое противодействие полицейскому;



при задержании лица, пытающегося сбежать из-под стражи.



В МВД напомнили, что сейчас в действующем законе есть только два основания для применения электрошокеров полицейскими:

для отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной;

для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью лица или полицейского.



Расширение законодательных оснований применения электрошокеров полицейскими обусловлено тем, что это специальное устройство при использовании в исключительных случаях позволяет существенно уменьшить риск травмирования правонарушителя или наступления летального исхода, в отличие от использования огнестрельного оружия - указал Драпятый.

Также добавил, что проектом закона, в частности, предложено ввести запрет полицейским использовать электрошоковые устройства в участках головы, шеи и половых органов.

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