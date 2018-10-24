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Кабмин направил средства на строительство паралимпийской базы

Кабмин направил средства на строительство паралимпийской базы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Кабинет министров Украины осуществил перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству молодежи и спорта на 2018 год, и направил их на строительство паралимпийской базы (Западного спортивно-реабилитационного центра). Соответствующее постановление принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"У нас есть определенные проблемы с подготовкой спортсменов. У нас была и есть прекрасная паралимпийская база в Евпатории, но после аннексии Крымского полуострова наши паралимпийцы не могут пользоваться этой базой, - возникла необходимость строительства новой базы для подготовки паралимпийцев", - сказал министр молодежи и спорта Игорь Жданов, комментируя необходимость принятия решения.

Жданов напомнил, что правительством было принято решение о строительстве Западного спортивно-реабилитационного центра.

"Там создают прекрасные условия для подготовки паралимпийцев, но нужны дополнительные средства, чтобы завершить строительство второй очереди. Мы нашли определенную экономию, и за счет этой экономии хотим перераспределить на строительство паралимпийской базы", - заявил Жданов.

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При этом Кабинет министров утвердил перечень баз олимпийской и паралимпийской подготовки, объекты нежилой недвижимости которых не являются объектом налогообложения, приняв соответствующее постановление.

Соответствующее решение "Об утверждении перечня баз олимпийской и паралимпийской подготовки, объекты нежилой недвижимости которых не являются объектом налогообложения, перечень баз олимпийской и паралимпийской подготовки, которые освобождаются от уплаты земельного налога, и перечень баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки, размер арендной платы за земельные участки которых не может превышать 0,1 процента нормативной денежной оценки" принято согласно 21-го параграфа без обсуждения.

Ранее Президент заявил, что государство улучшит условия для подготовки украинских олимпийцев.

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