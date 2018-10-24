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Кабмін направив кошти на будівництво паралімпійської бази

Кабмін направив кошти на будівництво паралімпійської бази

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України здійснив перерозподіл деяких видатків Державного бюджету, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2018 рік, та направив їх на будівництво паралімпійської бази (Західного спортивно-реабілітаційного центру). Відповідна постанова ухвалено під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"У нас є певні проблеми з підготовкою спортсменів. У нас була і є прекрасна параолімпійська база в Євпаторії, але після анексії Кримського півострову наші параолімпійці не можуть користуватися цією базою, - виникла потреба будівництва нової бази для підготовки параолімпійців", - сказав міністр молоді та спорту Ігор Жданов, коментуючи необхідність ухвалення рішення.

Жданов нагадав, що урядом було прийнято рішення про будівництво Західного спортивно-реабілітаційного центру.

"Там створюють прекрасні умови для підготовки параолімпійців, але потрібні додаткові кошти, щоб завершити будівництво другої черги. Ми знайшли певну економію, і за рахунок цієї економії хочемо перерозподілити на будівництво паралімпійської бази", - заявив Жданов.

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При цьому Кабінет міністрів затвердив перелік баз олімпійської та паралімпійської підготовки, обʼєкти нежитлової нерухомості яких не є обʼєктом оподаткування, ухваливши відповідну постанову.

Відповідне рішення "Про затвердження переліку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, обʼєкти нежитлової нерухомості яких не є обʼєктом оподаткування, переліку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку, та переліку баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, розмір орендної плати за земельні ділянки яких не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки" ухвалено згідно 21-го параграфу без обговорення.

Раніше Президент заявив, що держава покращить умови для підготовки українських олімпійців.

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