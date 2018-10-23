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Президент: держава покращить умови для підготовки українських олімпійців

Президент: держава покращить умови для підготовки українських олімпійців

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Держава покращить умови для підготовки спортсменів до Олімпійських ігор. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з призерами юнацьких Олімпійських ігор у Київській області, передає УНН.

"Держава теж має зробити свій внесок і покращити умови для підготовки українських олімпійців. Ми зробимо зараз певні зміни в проекті бюджету, який готується до другого читання у Верховній Раді для того, щоб наші олімпійці їздили не тільки за кордон, але мали можливість вдома робити якісну, світового класу підготовку. Думаю, що в нас це вийде", - зазначив Президент.

Глава держави подякував кожному з призерів юнацьких Олімпійських ігор, які завоювали 7 золотих медалей, 8 срібних, 8 бронзових.

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"І на латиноамериканському континенті знають зараз Україну з найкращого боку. Впевнений в тому, що це і є дуже великий внесок, аванс в наші майбутні перемоги і в Токіо в 2020 році, і в Парижі – 2024 році, і в Лос-Анджелесі – 2028 році. Тепер ми маємо більше підстав для того, щоби сподіватися на нагороди. А так званій нашій дорослій збірній варто було би і повчитися юнацьких досягнень", - переконаний Порошенко.

Як повідомляв УНН, наша грація Христина Погранична поповнила скарбницю збірної України двадцятою медаллю українців на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор.

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