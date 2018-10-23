Президент: государство улучшит условия для подготовки украинских олимпийцев

"Государство тоже должно внести свой вклад и улучшить условия для подготовки украинских олимпийцев. Мы сделаем сейчас определенные измения в проекте бюджета, который готовится ко второму чтению в Верховной Раде для того, чтобы наши олимпийцы ездили не только за границу, но имели возможность дома делать качественную, мирового класса подготовку. Думаю, что у нас это получится", - отметил Президент.



Глава государства поблагодарил каждого из призеров юношеских Олимпийских игр, которые завоевали 7 золотых медалей, 8 серебряных, 8 бронзовых.



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"И на латиноамериканском континенте знают сейчас Украину с наилучшей стороны. Уверен в том, что это и есть очень большой вклад, аванс в наши будущие победы и в Токио в 2020 году, и в Париже - 2024 году, и в Лос-Анджелесе - 2028 году. Теперь мы имеем больше оснований для того, чтобы надеяться на награды. А так называемой нашей взрослой сборной стоило бы и поучиться юношеских достижений", - убежден Порошенко.



Как сообщал УНН, наша грация Кристина Пограничная пополнила казну сборной Украины двадцатой медалью украинцев на III летних Юношеских Олимпийских игр.