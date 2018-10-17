Українка Погранична стала віце-чемпіонкою юнацької Олімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Наша грація Христина Погранична поповнила скарбницю збірної України двадцятою медаллю українців на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор. Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК.
За підсумками виступів у чотирьох вправах - зі стрічкою, булавами, обручем і м'ячем 15-річна львів'янка набрала 65,100 балла, що дозволило їй піднятися на другу сходинку п'єдесталу в олімпійському Буенос-Айресі.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Христину та її тренера Ірину Руду з чудовим досягненням, побажавши й надалі прославляти чудові традиції української школи художньої гімнастики.
Як повідомляв УНН, українська гімнастка пробилася до фіналу Юнацької Олімпіади-2018.